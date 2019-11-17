17.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 17.11.2019 16:30

Osmaniye'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı, Kanlıgeçit mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran ve zeytinliklere sıçrayan yangına çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 50 arazöz, 10 su tankı, 5 iş makinesi, 15 teknik eleman ve 200 işçiyle müdahale ediliyor.

Tedbir amacıyla yangı bölgesindeki bazı evlerin boşaltıldığı, söndürme çalışamalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA