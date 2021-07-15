Osmaniye'deki orman yangınında soğutma çalışmaları başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'deki orman yangınında soğutma çalışmaları başlatıldı

Osmaniye'deki orman yangınında soğutma çalışmaları başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de bir serada çalışma yapıldığı sırada spiral makineden çıkan kıvılcım sonucu başlayan orman yangını 300 kişilik ekibin çalışmasıyla yaklaşık 4 saat sonunda kontrol altına alındı.

Osmaniye'de bir serada çalışma yapıldığı sırada spiral makineden çıkan kıvılcım sonucu başlayan orman yangını 300 kişilik ekibin çalışmasıyla yaklaşık 4 saat sonunda kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Çamlıkevler Mahallesi'nde bir serada çalışma yapıldığı sırada spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman işletme ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının alevleri ormanlık alanın yanında bulunan yerleşkeyi tehdit altına aldı. Alevlerin yerleşkeye sıçramasını önlemek için iş makineleri de toprak alanda hat açma çalışması yaptı. Havadan 3 helikopter ile karadan 300 kişilik ekiple 12 arazöz, 12 itfaiye, 7 iş makinesi ve 2 TOMA'nın müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.

Öte yandan soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili 4 kişi de gözaltına alınmıştı. - OSMANİYE

Osmaniye'deki orman yangınında soğutma çalışmaları başlatıldı
Osmaniye'deki orman yangınında soğutma çalışmaları başlatıldı
Osmaniye'deki orman yangınında soğutma çalışmaları başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Van Gölü'nde fırtınaya dayanamayan tekne karaya oturdu! Yolcular büyük panik yaşadı
Van Gölü'nde fırtınaya dayanamayan tekne karaya oturdu! Yolcular büyük panik yaşadı
Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı
Son dakika 3. sayfa: Yangında ev kullanılamaz hale geldi, evde bulunan Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı
Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı
Bursa'da acemi hırsızı itfaiye ekipleri kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kadir Doğulu Serra Arıtürk Şahan Gökbakar
Spor Şenol Güneş Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'deki orman yangınında soğutma çalışmaları başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 20:36:26. #1.15#

title