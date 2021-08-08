Osmaniye'deki orman yangınında bisikleti zarar gören çocuğa yenisi hediye edildi
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Osmaniye'deki orman yangınında bisikleti zarar gören çocuğa yenisi hediye edildi

Osmaniye'deki orman yangınında bisikleti zarar gören çocuğa yenisi hediye edildi
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'deki orman yangınında bisikleti kullanılamaz hale gelen 12 yaşındaki çocuğa yenisi hediye edildi.

Osmaniye'deki orman yangınında bisikleti kullanılamaz hale gelen 12 yaşındaki çocuğa yenisi hediye edildi.

Merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz'da çıkan ve Kadirli ilçesine kadar yayılan orman yangınında, Kızyusuflu köyünde yaşayan Onur Türkmenoğlu'nun bisikleti, ailesinin de evinin odunluk ve kiler kısmı hasar gördü.

Yangında çocuğun bisikletinin kullanılamaz hale geldiğini öğrenen Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Kadirli Şubesi üyeleri, yardım çalışması başlattı.

Üyeler, aralarında topladıkları parayla Onur Türkmenoğlu'na yeni bir bisiklet alıp hediye etti.

Yeni bisikletine binerek evin etrafında tur atan Türkmenoğlu, gazetecilere, hediye edilen bisikletin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

TÜRKAV Kadirli Şube Başkanı Levent Binici de çocuğun durumunu öğrendiklerinde hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Kendisine yeni bir bisiklet alarak hediye ettik. TÜRKAV olarak onun her zaman yanında olduğumuzu bilmesini istedik." dedi.

Onur'un babası Sami Türkmenoğlu, oğluna yeni bisiklet hediye eden TÜRKAV üyelerine teşekkür etti.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü yakınlarına kadar yayılmış, yangın 31 Temmuz'da kontrol altına alınmıştı.

Osmaniye'deki orman yangınında bisikleti zarar gören çocuğa yenisi hediye edildi
Osmaniye'deki orman yangınında bisikleti zarar gören çocuğa yenisi hediye edildi
Osmaniye'deki orman yangınında bisikleti zarar gören çocuğa yenisi hediye edildi
Osmaniye'deki orman yangınında bisikleti zarar gören çocuğa yenisi hediye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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