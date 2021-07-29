Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (4)
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Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (4)

Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (4)
Demirören Haber Ajansı / İbrnahim Emül - Haberler | Güncel

GÖZALTINDAKİ 3 KİŞİ DAHA ÖNCE TARLA AÇMAK İÇİN ORMAN YAKMIŞOsmaniye'nin Dereobası köyü Dombulu mevkisinde 9 saatte söndürülen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖZALTINDAKİ 3 KİŞİ DAHA ÖNCE TARLA AÇMAK İÇİN ORMAN YAKMIŞ

Osmaniye'nin Dereobası köyü Dombulu mevkisinde 9 saatte söndürülen orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu süren 40 yaşlarındaki 3 şüphelinin ise daha önce tarla açmak suçundan haklarında işlem yapıldığı ortaya çıktı. İsimleri açıklanmayan şüphelilerin ifadelerinin ardından adliye sevk edildiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrnahim Emül

Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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