VALİDEN YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME
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VALİDEN YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, dün saat 17.00 sıralarında Dereobası köyü Dombulu mevkisinde başlayan ve 9 saatte kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlanan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, dün saat 17.00 sıralarında Dereobası köyü Dombulu mevkisinde başlayan ve 9 saatte kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlanan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz, çalışmalar hakkında Orman İşletme Müdürü İsmail Dilek'ten bilgi aldı. Bölgedeki kontrol ve denetimlerin artırılması yönünde jandarma görevlilerine talimat veren Yılmaz, Yangın neden kaynaklanabilir, dışarıdan herhangi bir sabotaj ihtimaline karşı alana kim giriyor, kim çıkıyor; elimizden geldiğince imkanlarımız ölçüsünde çalışma yapalım. Özellikle alanda çalışmalarımızı yoğunlaştıralım dedi.

25 HEKTAR KIZILÇAM ALANI ZARAR GÖRDÜ

Vali Yılmaz, yangın sonrası zarar gören 25 hektar kızılçam örtüsü alanıyla ilgili de hemen ağaçlandırma çalışmalarına başlanılmasını istedi. Yılmaz, bölgeye özellikle zeytin ağaçlarının dikilmesi yönünde talimat verip, Bu konuda çalışmalarımızı yapalım. Hem yangına dayanıklı hem meyvesinden insanlarımız faydalanır. Çok daha iyi olur. Çam ağacı çok çabuk yanan bir ağaç diye konuştu.

VALİDEN YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME
VALİDEN YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME
VALİDEN YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME
VALİDEN YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME
VALİDEN YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME
VALİDEN YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AFAD: (Manavgat'taki yangın) 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.
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