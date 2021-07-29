Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (2)

Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (2)
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

KONTROL ALTINDA Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda, dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, 21 saatin ardından kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINDA 

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda, dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, 21 saatin ardından kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı. Kadirli'nin yanı sıra merkeze bağlı Dereobası köyünde de soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, yüzlerce ağacın kül olduğu görüldü.Öte yandan Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangınını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. 


Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (2)
Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (2)
Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (2)
Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (2)
Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (2)
Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (2)
Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (2)
Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Bulut Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Fatma Girik Prens Harry Düm Tek Tek Sevda Erginci
Spor Diego Aytaç Kara Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'deki orman yangınında 2'nci gün; havadan müdahale yeniden başladı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 10:32:42. #1.16#

title