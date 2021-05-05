Osmaniye'deki orman yangını söndürüldü
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Osmaniye'deki orman yangını söndürüldü

Osmaniye'deki orman yangını söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekarlık makilik alan küle dönerken soğutma çalışmaları başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dekarlık makilik alan küle dönerken soğutma çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi Yeni Farsak köyü Karadiilik mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Havanın da rüzgarlı olması dolayısıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye hareket eden yangın söndürme ekipleri alana ulaştıklarında arazinin engebeli olması dolayısıyla yangına müdahalede güçlük yaşadı. Arazi şartlarının kötü olmasından dolayı yangına helikopterle müdahale edildi. 5 dekarlık makilik alanın küle döndüğü yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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