Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sarıtanışmanlı köyü Kabaktepe mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme uçağı, 4 söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat