Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sarıtanışmanlı köyü Kabaktepe mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme uçağı, 4 söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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