Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

17.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:13
Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.


Alınan bilgiye göre, Kanlıgeçit mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına 200 personel 60 arazözle müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık fıstık çamı ve kızılçam ormanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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