Osmaniye'deki orman yangını için seferberlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'deki orman yangını için seferberlik

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Yerel

- Osmaniye'deki orman yangını için seferberlik: Söndürme çalışmalarına Yahşihan Belediyesi'nden destek Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, Osmaniye'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bir ekip ve itfaiye aracı gönderdi.

- Osmaniye'deki orman yangını için seferberlik: Söndürme çalışmalarına Yahşihan Belediyesi'nden destek

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, Osmaniye'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bir ekip ve itfaiye aracı gönderdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Osmaniye İl AFAD Müdürlüğü emrine bir ekip ve itfaiye aracı görevlendirdi. Ekipler, Osmaniye'de çeşitli bölgelerde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için yola çıktı.

"Ekiplerimizi seferber etmeye hazırız"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Ülkemizde 42 noktada 21 bölgede yangın devam etmekte. Bugün arkadaşlarımızı Osmaniye İl AFAD Müdürlüğü emrine yolcu ediyoruz. Elimizde ne kadar ekip varsa seferber etmeye hazırız. Bugün bir ekipler Osmaniye'de olmamız söylendi. Seve seve biz ekibimizi Osmaniye'ye yolcu ediyoruz. Allah oradaki arkadaşlarında orman yangınında çalışan arkadaşların da tekerlerine taş değdirmesin. Allah memleketimizin yanında olsun diyorum" ifadesini kullandı.

Osmaniye'deki orman yangını için seferberlik
Osmaniye'deki orman yangını için seferberlik
Osmaniye'deki orman yangını için seferberlik
Osmaniye'deki orman yangını için seferberlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Çağatay Akman Diana Spencer
Spor Can Bartu Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Çalımbay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'deki orman yangını için seferberlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 21:30:47. #1.15#

title