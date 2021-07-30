Osmaniye'deki orman yangını için seferberlik: Söndürme çalışmalarına Yahşihan Belediyesi'nden destek
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Osmaniye'deki orman yangını için seferberlik: Söndürme çalışmalarına Yahşihan Belediyesi'nden destek

Osmaniye'deki orman yangını için seferberlik: Söndürme çalışmalarına Yahşihan Belediyesi'nden destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, Osmaniye'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bir ekip ve itfaiye aracı gönderdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, Osmaniye'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bir ekip ve itfaiye aracı gönderdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Osmaniye İl AFAD Müdürlüğü emrine bir ekip ve itfaiye aracı görevlendirdi. Ekipler, Osmaniye'de çeşitli bölgelerde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için yola çıktı.

"Ekiplerimizi seferber etmeye hazırız"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Ülkemizde 42 noktada 21 bölgede yangın devam etmekte. Bugün arkadaşlarımızı Osmaniye İl AFAD Müdürlüğü emrine yolcu ediyoruz. Elimizde ne kadar ekip varsa seferber etmeye hazırız. Bugün bir ekiple Osmaniye'de olmamız söylendi. Seve seve biz ekibimizi Osmaniye'ye yolcu ediyoruz. Allah oradaki arkadaşların da orman yangınında çalışan arkadaşların da tekerlerine taş değdirmesin. Allah memleketimizin yanında olsun diyorum" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Osmaniye'deki orman yangını için seferberlik: Söndürme çalışmalarına Yahşihan Belediyesi'nden destek
Osmaniye'deki orman yangını için seferberlik: Söndürme çalışmalarına Yahşihan Belediyesi'nden destek
Osmaniye'deki orman yangını için seferberlik: Söndürme çalışmalarına Yahşihan Belediyesi'nden destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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