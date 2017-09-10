Osmaniye'deki Orman Yangını
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Yeşilyurt köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı.
2 uçak, 6 helikopter, 50 arazözle müdahale edilen yangının kısmen kontrol altına alındığı, ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.