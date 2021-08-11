Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 3 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 3 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de kadınları fuhşa zorladığı ve yer temininde bulunduğu iddia edilen ve operasyonla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

OSMANİYE'de kadınları fuhşa zorladığı ve yer temininde bulunduğu iddia edilen ve operasyonla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki çalışma sonucu kentte kadınları fuhşa zorladığı, yer temini ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. 6 şüpheli, önceki gün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ümit Dündar Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Şeyma Subaşı Berdan Mardini
Spor Muslera Caner Erkin Burak Yılmaz Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'deki fuhuş operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 21:37:17. #1.15#

title