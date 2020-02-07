Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
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Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

07.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:14
Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla dün gözaltına alınan uyruklu şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.M ve J.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Suriye'de silahlı eylemlere katıldıkları, örgütün sözde emirleri arasında yer aldıkları öne sürülen Suriye uyruklu şüphelilere yönelik operasyon düzenlenmiş, 3 şüpheliyi yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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