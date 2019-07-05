Osmaniye'deki DEAŞ operasyonu

Osmaniye'deki DEAŞ operasyonu

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'deki DEAŞ operasyonu

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı faaliyetlerde bulundukları öne sürülen 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardıdan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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