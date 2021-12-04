Osmaniye'deki cinayetle ilgili bir kişi daha tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'deki cinayetle ilgili bir kişi daha tutuklandı

AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Osmaniye'deki cinayetle ilgili bir kişi daha tutuklandı

Osmaniye'de kayıp olarak aranan kişinin tabancayla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kayıp olarak aranan kişinin tabancayla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.

Düziçi ilçesinde kayıp olarak aranan Tekin Göl'ün (56) 30 Kasım'da cesedinin bulunmasının ardından tutuklanan B.Y'ye yardım ettiği iddiasıyla F.İ. hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekipleri, belirlenen adrese düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan F.İ. tutuklandı.

Göllüler Mahallesi'ndeki evinden tarla sürmek için traktörüyle Söğütlügöl köyüne giden Tekin Göl'den haber alamayan yakınları jandarmaya başvurmuş, Göl'ün traktörüne bindiği B.Y. gözaltına alınmıştı. Göl'ün cesedi, şüphelinin belirttiği alanda bulunmuştu. Göl'ü tabancayla öldürdüğünü itiraf eden B.Y. de tutuklanmıştı.

ORDU'DA OTOMOBİL ÇALAN 3 ÇOCUK YAKALANDI

ORDU'DA OTOMOBİL ÇALAN 3 ÇOCUK YAKALANDI

 İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKPC operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKP/C operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

 Bakan Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2)

Bakan Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2)

AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title