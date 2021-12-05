Osmaniye'deki cinayetle ilgili aranan zanlı tutuklandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, tartıştığı yeğenini tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli tutuklandı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, tartıştığı yeğenini tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüş köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın ardından ablasının oğlu Hasan Homak'ı tabancayla öldürdüğü öne sürülen firari zanlı H.M'yi evinin yakınındaki ormanlık alanda saklanırken yakaladı.
Gözaltına alınan H.M, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Gümüş köyünde dün, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, H.M. (60) ablasının oğlu Hasan Homak'ı tabancayla vurarak kaçmıştı. Ağır yaralanan Homak, kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Jandarma ekipleri, olayın zanlısı H.M'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.
AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri