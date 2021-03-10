Osmaniye'de zincirleme trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı
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Osmaniye'de zincirleme trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı

10.03.2021 00:42 | Son Güncelleme: 10.03.2021 00:56

Osmaniye'de zincirleme trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı Osmaniye'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişide yaralandı.

Osmaniye'de zincirleme trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişide yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Tarsus-Adana-Gaziantep otobanı 8'inci kilometresi Mamure tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönünden Osmaniye istikametine doğru seyir halinde olan 01 PY 608 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 59 AB 698 ve 07 ALP 074 plakalı iki TIR ve 01 SR 278 plakalı kamyonet ile 80 HD 747 plakalı hafif ticari araç da birbirleriyle çarpıştı. Kaza sonrası otobanda zincirleme trafik kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre kaza yapan araçlarda bulunan ve yaralanan 5 kişi ambulanslarla Osmaniye'de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Abdullah Rona, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanede tedavisi sürdüğü öğrenildi. 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı zincirleme kaza sonrası trafiğe kapanan TAG otobanı, kazaya karışan araçların otoyoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Osmaniye'de zincirleme trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı
Osmaniye'de zincirleme trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı
Osmaniye'de zincirleme trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı
Osmaniye'de zincirleme trafik kazası 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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