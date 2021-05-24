Osmaniye'de zeytinyağı çaldığı iddia edilen şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de zeytinyağı çaldığı iddia edilen şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı

Osmaniye'de zeytinyağı çaldığı iddia edilen şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de boş bidonuna zeytinyağı doldurarak kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de boş bidonuna zeytinyağı doldurarak kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Raufbey Mahallesi 9564 Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katında bidonlar içinde bulunan zeytinyağının bir kısmının çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, H.K'nin hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirleyerek zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelinin boş bidonuna zeytinyağını doldurarak apartmandan çıkması güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Varank Lale Karabıyık Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Meltem Miraloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Arda Turan Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de zeytinyağı çaldığı iddia edilen şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 12:03:53. #1.16#

title