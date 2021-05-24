Osmaniye'de zeytinyağı çaldığı iddia edilen şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı

Osmaniye'de boş bidonuna zeytinyağı doldurarak kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de boş bidonuna zeytinyağı doldurarak kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Raufbey Mahallesi 9564 Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katında bidonlar içinde bulunan zeytinyağının bir kısmının çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, H.K'nin hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirleyerek zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelinin boş bidonuna zeytinyağını doldurarak apartmandan çıkması güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner