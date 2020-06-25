Osmaniye'de zeytin bahçesinde 153 kök Hint keneviri ele geçirildi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zeytin bahçesine ekilmiş 153 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zeytin bahçesine ekilmiş 153 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yusufizzettin köyünde İ.Ö'ye ait zeytin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, zeytin bahçesinde 153 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Ekipler, İ.Ö. ile bahçede bekçi olarak görev yapan ve üzerinde 30 gram esrar bulunan M.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA