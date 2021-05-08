Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu yakalandı
Osmaniye'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Suriyeli yakalandı.
Osmaniye'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Suriyeli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde şüphe üzerine Suriyeli S.H'yi durdurdu.
Kimlik ve parmak izi kontrolünde, S.H'nin kaçak yollarla yurda girdiği belirlendi.
S.H, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner