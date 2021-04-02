Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 7 Suriyeli yakalandı
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Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 7 Suriyeli yakalandı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 7 Suriyeli yakalandı

Osmaniye'de, yurda kaçak girdiği belirlenen 7 Suriyeli yakalandı.

Osmaniye'de, yurda kaçak girdiği belirlenen 7 Suriyeli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Suriyeli M.E. idaresindeki minibüsü durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, minibüsteki 7 Suriyelinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen Suriyelilerin, organizatörlere 1000'er dolar vererek, Şanlıurfa üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.

Minibüs şoförü M.E. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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