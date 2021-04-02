Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 7 Suriyeli yakalandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de, yurda kaçak girdiği belirlenen 7 Suriyeli yakalandı.
Osmaniye'de, yurda kaçak girdiği belirlenen 7 Suriyeli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Suriyeli M.E. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, minibüsteki 7 Suriyelinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen Suriyelilerin, organizatörlere 1000'er dolar vererek, Şanlıurfa üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.
Minibüs şoförü M.E. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner