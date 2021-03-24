Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 7 yabancı uyruklu yakalandı
24.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:33
Osmaniye'de, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 Suriyeli yakalandı.
Osmaniye'de, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 Suriyeli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Suriyeli H.E. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, minibüsteki 7 Suriyelinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen Suriyelilerin, organizatörlere 1500'er dolar vererek, Kilis ve Şanlıurfa üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.
Minibüs şoförü H.E. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner