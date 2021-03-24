Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 7 yabancı uyruklu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 7 yabancı uyruklu yakalandı

24.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:33
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 7 yabancı uyruklu yakalandı

Osmaniye'de, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 Suriyeli yakalandı.

Osmaniye'de, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 7 Suriyeli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Suriyeli H.E. idaresindeki minibüsü durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, minibüsteki 7 Suriyelinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen Suriyelilerin, organizatörlere 1500'er dolar vererek, Kilis ve Şanlıurfa üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.

Minibüs şoförü H.E. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Rasim Öztekin Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Caner Erkin Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 7 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 12:33:56. #1.16#
title