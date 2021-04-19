Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı
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Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı, 2 otobüs şoförü ile bir muavin gözaltına alındı.

Osmaniye'de yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı, 2 otobüs şoförü ile bir muavin gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminali civarında yaptıkları kimlik kontrolünde 5 Afganistanlının yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Terminal civarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Afganistanlıların otobüsten indirildiğini tespit etti.

Ekipler, otobüsün şoförleri Y.I. ile İ.H.E. ile muavin M.Y'yi gözaltına aldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen Afganistanlıların, organizatörlere 1000'er dolar verdikleri ve İran üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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