Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 4 Afganistanlı yakalandı
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Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 4 Afganistanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 4 Afganistanlı yakalandı

Osmaniye'de yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 4 Afganistan uyruklu yakalandı.

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Osmaniye'de yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 4 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminali civarında yaptıkları kimlik kontrolünde 4 Afganistanlı'nın yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Terminal civarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Afganistan uyrukluların bir otobüsten indirildiğini tespit etti.

Ekipler, otobüsün şoförleri B.Y. ve M.H.A. ile muavin İ.H.B'yi de gözaltına aldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen Afganistanlıların, organizatörlere 850'şer dolar verdikleri ve İran üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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