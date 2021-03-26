Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 4 yabancı uyruklu yakalandı

Osmaniye'de yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 4 Afganistanlı yakalandı.

Osmaniye'de yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 4 Afganistanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Şehirler Arası Otobüs Terminali yakınlarında şüphe üzerine kimlik kontrolü yaptığı 4 Afganistanlı'nın yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Afganistanlılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yabancı uyrukluları, Osmaniye'ye getirenleri bulmak için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceleyen ekipler, V.K. idaresindeki şehirler arası otobüsün Afganistanlıları terminal yakınlarına bıraktığını belirledi.

V.K, yedek şoför T.D. ve muavin A.K. ile yabancı uyrukluları Diyarbakır'dan otobüse bindiren Y.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner