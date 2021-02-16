Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 3 Afganistanlı yakalandı
16.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:24
Osmaniye'de, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 3 Afganistan uyruklu yakalandı.
Osmaniye'de, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 3 Afganistan uyruklu yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminali civarında yaptıkları denetimde, 3 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Yabancı uyrukluların, göçmen kaçakçılarına 300'er dolar verdikleri ve İran üzerinden yurda kaçak yollarla girdikleri ileri sürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner