Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 3 Afganistanlı yakalandı
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Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 3 Afganistanlı yakalandı

16.02.2021 11:21 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:24
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 3 Afganistanlı yakalandı

Osmaniye'de, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 3 Afganistan uyruklu yakalandı.

Osmaniye'de, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 3 Afganistan uyruklu yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüs terminali civarında yaptıkları denetimde, 3 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Yabancı uyrukluların, göçmen kaçakçılarına 300'er dolar verdikleri ve İran üzerinden yurda kaçak yollarla girdikleri ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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