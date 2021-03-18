Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 2 Afganistanlı yakalandı
18.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:14
Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 2 Afganistanlı yakalandı.
Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 2 Afganistanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında yaptıkları denetimde kimliklerini kontrol ettikleri 2 Afganistanlının yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.
Afganistanlı 2 kişi, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Öte yandan, Afganistanlıların yurda Van üzerinden girdiği ve aracı kişilere 800'er dolar verdikleri ileri sürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner