Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 2 Afganistanlı yakalandı
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Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 2 Afganistanlı yakalandı

18.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:14
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 2 Afganistanlı yakalandı

Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 2 Afganistanlı yakalandı.

Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 2 Afganistanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali civarında yaptıkları denetimde kimliklerini kontrol ettikleri 2 Afganistanlının yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Afganistanlı 2 kişi, işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Öte yandan, Afganistanlıların yurda Van üzerinden girdiği ve aracı kişilere 800'er dolar verdikleri ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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