Osmaniye'de yurda yasa dışı yollardan giren 5 Suriyeli yakalandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de yurda kaçak girdikleri belirlenen 5 Suriyeli yakalandı.
Osmaniye'de yurda kaçak girdikleri belirlenen 5 Suriyeli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Suriyeli İ.Y. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, minibüsteki biri kadın 5 Suriyelinin yurda yasa dışı yollardan girdiklerini belirledi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen Suriyelilerin, organizatörlere biner dolar vererek Gaziantep ve Şanlıurfa üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.
Minibüs şoförü İ.Y. gözaltına alındı, araca el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner