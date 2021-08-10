Osmaniye'de yurda yasa dışı yollardan giren 28 yabancı uyruklu yakalandı
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Osmaniye'de yurda yasa dışı yollardan giren 28 yabancı uyruklu yakalandı

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollardan giren 28 yabancı uyruklu yakalandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan minibüste yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 28 yabancı uyruklu yakalandı.

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan minibüste yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 28 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Gaziantep kara yolu üzerindeki kontrol noktasında şüphe üzerine A.Y.S. idaresindeki minibüsü durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde minibüste bulunan 28 Suriyelinin yurda kaçak yollarda girdiği belirlendi. Suriyeliler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, şoför gözaltına alınarak, 56 bin 730 lira idari para cezası kesildi.

Osmaniye'de yurda yasa dışı yollardan giren 28 yabancı uyruklu yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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