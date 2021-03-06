Yurda kaçak yollarla giren 6 Suriyeli yakalandı
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Yurda kaçak yollarla giren 6 Suriyeli yakalandı

06.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:03

Osmaniye'de, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 Suriye uyruklu yakalandı.

Osmaniye'de, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 Suriye uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Suriye uyruklu E.Ş. idaresindeki 63 ACH 945 plakalı minibüsü durdurdu.

Kimlik kontrolü yapan ekipler, minibüsteki 14 Suriye uyrukludan 6'sının yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi.

Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü, yabancı uyrukluları 300'er dolar karşılığında yurda soktuğu belirlenen E.Ş. gözaltına alındı.

Yurda kaçak yollarla giren 6 Suriyeli yakalandı
Yurda kaçak yollarla giren 6 Suriyeli yakalandı
Yurda kaçak yollarla giren 6 Suriyeli yakalandı
Yurda kaçak yollarla giren 6 Suriyeli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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