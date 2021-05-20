Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yurda kaçak yollarla giren 5 Suriyeli yakalandı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yurda kaçak yollarla giren 5 Suriyeli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yol kontrolünde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.
Araçtakilerin yapılan kimlik kontrollerinde 5 Suriyelinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.
Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman