Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı
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Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı

Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yurda kaçak yollarla giren 5 Suriyeli yakalandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yurda kaçak yollarla giren 5 Suriyeli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yol kontrolünde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçtakilerin yapılan kimlik kontrollerinde 5 Suriyelinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
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