Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 5 Afganistanlı yakalandı
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Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 5 Afganistanlı yakalandı

10.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:38
Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 5 Afganistanlı yakalandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta yurda kaçak yollarla giren 5 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta yurda kaçak yollarla giren 5 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinde yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Kimlik kontrolünde araçtaki 5 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

Afganistanlılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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