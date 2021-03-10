Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 5 Afganistanlı yakalandı
10.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:38
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta yurda kaçak yollarla giren 5 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta yurda kaçak yollarla giren 5 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinde yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Kimlik kontrolünde araçtaki 5 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.
Afganistanlılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner