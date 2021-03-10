Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 5 Afganistanlı yakalandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yol kontrolünde durdurulan araçta yurda kaçak yollarla giren 5 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinde yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Kimlik kontrolünde araçtaki 5 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.

Afganistanlılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner