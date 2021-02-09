Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 10 Suriyeli yakalandı
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Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 10 Suriyeli yakalandı

09.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:36
Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 10 Suriyeli yakalandı

Osmaniye'de, yolcu minibüsünde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 10 Suriyeli yakalandı.

Osmaniye'de, yolcu minibüsünde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 10 Suriyeli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında M.A.İ. idaresindeki 27 MA 1079 plakalı yolcu minibüsünü durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, minibüste bulunan 10 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Minibüs şoförü M.A.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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