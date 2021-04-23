Yüksek gerilim hattına takılarak yaralanan leylek ameliyat edildi
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Yüksek gerilim hattına takılarak yaralanan leylek ameliyat edildi

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de yüksek gerilim hattına takılarak yaralanan leyleğin ameliyatla sol kanadı kesildi.

Osmaniye'de yüksek gerilim hattına takılarak yaralanan leyleğin ameliyatla sol kanadı kesildi.

Yaverpaşa Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda, yüksek gerilim hattına takılarak yaralanan leylek vatandaşlarca bulundu.

Vatandaşlar kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Tedaviye alınan leyleğin, elektrik çarpması sonucu tamamen yanan sol kanadı ameliyatla kesildi.

Leyleğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edileceğini belirtildi.

Yüksek gerilim hattına takılarak yaralanan leylek ameliyat edildi
Yüksek gerilim hattına takılarak yaralanan leylek ameliyat edildi
Yüksek gerilim hattına takılarak yaralanan leylek ameliyat edildi
Yüksek gerilim hattına takılarak yaralanan leylek ameliyat edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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