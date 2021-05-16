Osmaniye'de yolda yürürken vücuduna "yorgun mermi" isabet eden genç yaralandı
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Osmaniye'de yolda yürürken vücuduna "yorgun mermi" isabet eden genç yaralandı

Osmaniye'de yolda yürürken vücuduna 'yorgun mermi' isabet eden genç yaralandı
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolda yürürken vücuduna "yorgun mermi" isabet eden genç yaralandı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolda yürürken vücuduna "yorgun mermi" isabet eden genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde yürürken aniden yere yığılan Kağan Keleş (18), Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücuduna "yorgun mermi" isabet ettiği tespit edilen Keleş, ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Keleş, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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