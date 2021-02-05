Osmaniye'de yolcu otobüsünde 6 düzensiz göçmen yakalandı, şoför ve muavin gözaltına alındı
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Osmaniye'de yolcu otobüsünde 6 düzensiz göçmen yakalandı, şoför ve muavin gözaltına alındı

05.02.2021 09:29 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:32
Osmaniye'de yolcu otobüsünde 6 düzensiz göçmen yakalandı, şoför ve muavin gözaltına alındı

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 Afganistan uyruklu yakalandı.

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında S.T. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, otobüsteki 6 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü, otobüs şoförü S.T. ve muavin B.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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