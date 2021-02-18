Osmaniye'de yolcu otobüsünde 10 düzensiz göçmen yakalandı, şoför gözaltına alındı
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Osmaniye'de yolcu otobüsünde 10 düzensiz göçmen yakalandı, şoför gözaltına alındı

18.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:39
Osmaniye'de yolcu otobüsünde 10 düzensiz göçmen yakalandı, şoför gözaltına alındı

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 10 Afganistan uyruklu yakalandı.

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 10 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Ü.K. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, otobüste bulunan 10 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü, otobüs şoförü Ü.K. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin, Afganistan'da organizatörlere 1000'er dolar verdikleri ve İran üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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