OSMANİYE'DE MİNİBÜSTE BULUNAN YOLCUYA AİT ÇUVALDAN 11 KİLO ESRAR ÇIKTI

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de polisin uygulama noktasında durdurarak arama yaptığı minibüsteki bir yolcuya ait çuvalda 11 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Kasım'da, Osmaniye ve çevre illere uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araçlara yönelik çalışma başlattı. E-90 Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs durduruldu. Uyuşturucu arama köpeği 'Pars' ile birlikte yapılan detaylı aramada, yolcu N.D.?ye ait çuvallarda 10 ayrı poşete sarılı vaziyette 11 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan N.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.