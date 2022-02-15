Osmaniye'de yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor

OSMANİYE (Bültenler) - Kentimizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu, Zorkun ve Mitisin yayla merkezlerinde kardan kapanan yollarda ekiplerimiz tarafından yol açma, kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından Osmaniye-Zorkun yayla yolunda yer yer buzlanma olabileceğinden araç sahiplerinin araçlarına kar lastiği takmaları,zincir ve çekme halatı bulundurmaları istendi.

Vatandaşlar kar temizleme çalışmalarından dolayı Osmaniye Belediyesi ve Belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara konu ile ilgili açıklamasında "Osmaniyemizde son yılların en şiddetli kar yağışını yaşadık. Belediye ekiplerimiz Zorkun merkez ve diğer yayla yollarında yol açma ve kar temizleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yaylalarımıza araçları ile çıkacak vatandaşlarımızın buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları ve bu konudaki uyarıları dikkate almalarını hayati öneme sahiptir. " ifadelerini kullandı.

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