Osmaniye'de yoğun bakım odaları boşaldı
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Osmaniye'de yoğun bakım odaları boşaldı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | Sağlık

Osmaniye'de yoğun bakım odaları boşaldı Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, vaka rekoru kırılan Osmaniye'de şimdi 7'si normal servis 3'ü yoğun bakım olmak üzere toplam 10 vaka olduğunu söyledi Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 4,92 vaka sayısı ile maviye...

Osmaniye'de yoğun bakım odaları boşaldı

Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, vaka rekoru kırılan Osmaniye'de şimdi 7'si normal servis 3'ü yoğun bakım olmak üzere toplam 10 vaka olduğunu söyledi

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 4,92 vaka sayısı ile maviye bürünen Osmaniye'de yoğun bakım odaları boşaldı. Günlük vaka sayısının 5'in altında olduğunu ifade eden Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Osmaniye genelinde 7'si normal servis 3'ü yoğun bakım olmak üzere toplamda 10 vakanın olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan ilk korona virüs haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Osmaniye'de son açıklanan insidans haritasında günlük vaka sayısı 5'in altına düştü. 7'si normal servis 3'ü yoğun bakım olmak üzere kent genelinde toplamda 10 vaka sayısına sahip olan Osmaniye'de düşen vaka sayılarıyla birlikte yoğun bakım odaları da boşaldı. Osmaniye olarak vaka sayısında iki defa pik yaşadıklarını belirten Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, sıfırlı günleri hedeflediklerini kaydetti.

Planlı ve istikrarlı çalışmayla kırmızı renkten mavi renge düştüklerini ifade eden Öznavruz, "Osmaniye olarak toplamda iki pik yaşadık. Kırmızı renkten çok istikrarlı ve planlı çalışmayla son bir buçuk ay içerisinde mavi renkte istikrarlı bir şekilde düşmeye devam ettik. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 100 binde 4,92 ile Türkiye'nin en iyi ili olmaya devam ediyoruz. Osmaniye'nin genelinde kamu ve özel hastaneler olmak üzere toplamda 10 vakamız var. 7'si normal servis 3'ü yoğun bakım olmak üzere. Osmaniye'de özellikle Düziçi ilçesinde son bir hafta içerisinde vakanın olmaması sevindirici bir haber, bu disiplin zaten il genelinin tamamında da var. Oranlara bakıldığında günlük vaka sayımızın 5'in altında olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Sıfırlı günleri hedefledik. Bütün planlarımız buna göredir. İnşallah ulaşacağız" diye konuştu.

Osmaniye'de yoğun bakım odaları boşaldı
Osmaniye'de yoğun bakım odaları boşaldı
Osmaniye'de yoğun bakım odaları boşaldı
Osmaniye'de yoğun bakım odaları boşaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

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