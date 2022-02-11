Osmaniye'de yıpranmış Türk bayrağı dağcılar tarafından yenisiyle değiştirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'deki bir tepelik alanda bulunan ağacın en yüksek dalına asılan yıpranmış Türk bayrağı, Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyelerince yenisiyle değiştirildi.

Kent merkezinde bulunan Fakıuşağı Mahallesi Çevlek Tepesi'nde polis özel harekat polislerince bir ağacın en yüksek dalına asılan Türk bayrağının yıprandığını gören dağcılar, ağaca tırmanarak bayrağı yenisiyle değiştirdi.

Kulüp üyeleri, bu tür faaliyetlere devam edeceklerini belirtti.