Osmaniye'de Yıldızlar Tekvando Şampiyonası yapıldı

22.10.2019 16:46

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Osmaniye'de düzenlendi.



Tosyalı Salonunda yapılan müsabakalara 14 ilden 32 spor kulübü ve 200 sporcuyla katıldı.



Müsabakalarda Mersin Aldemir Spor Kulübü birinci, Osmaniye 7 Ocak Spor Kulübü ikinci, Adana İl Karması üçüncü, Kayseri Emniyet Spor Kulübü de dördüncü oldu.



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, başarılı sporcuları tebrik etti.



Tekvando sporunda Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu ifade eden Şahin, öncelikli hedeflerinin dünyanın her yerinde Türk milletini en iyi şekilde temsil ederek bayrağı dalgandırmak olduğunu kaydetti.

Şahin, başarılı takımlara kupa, sporculara madalya verdi.

Kaynak: AA