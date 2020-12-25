Osmaniye'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi
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Osmaniye'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

25.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:28
Osmaniye'de yılbaşı öncesi sahte içki denetimi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yılbaşı öncesi sahte içki satışına yönelik denetim yapıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yılbaşı öncesi sahte içki satışına yönelik denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım ve İlçe Jandarma Komutanı Özkan Çakmakçı, ekiplerle birlikte alkol satışı yapılan işletmeleri denetledi.

Denetimlerde ürünlerin satışa uygunluğu kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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