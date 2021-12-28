Osmaniye'de yılbaşı öncesi alkol satışı yapan mekanlara denetim - Haberler
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Osmaniye'de yılbaşı öncesi alkol satışı yapan mekanlara denetim

Osmaniye'de yılbaşı öncesi alkol satışı yapan mekanlara denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kolluk kuvvetleriyle beraber yılbaşı öncesi alkollü içecek satışı ile tüketimi yapılan mekanlarda denetim yaptı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kolluk kuvvetleriyle beraber yılbaşı öncesi alkollü içecek satışı ile tüketimi yapılan mekanlarda denetim yaptı. Denetimlerde satılan alkollü içkilerin bandrolleri ve mekanların ruhsatları kontrol edildi.

Özellikle yılbaşı gibi alkol tüketiminin yoğun olduğu günlerde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için harekete geçen Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kolluk kuvvetleriyle beraber eş zamanlı olarak 25 işletmede denetim yaptı. Alkol satışı yapılan mekanları denetleyen ekipler, burada satılan alkollü içkilerin bandrollerini ve mekanların alkol satış ruhsatlarını denetledi. Kolluk kuvvetleriyle beraber gerçekleştirilen denetimlerde satışı yapılan alkollü içkiler tek tek kontrol edildi. Alkollü içki satışı yapan mekan sahipleri de yapılan denetimlerden memnun olduklarını ve sık sık böylesi denetlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Denetimler hakkında bilgiler veren Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, "Denetimlerde kaçak, bandrolsüz, ev yapımı gibi alkollü içki ve tütün mamullerinin satışını önlemek amacıyla barkod okuma uygulaması ile satışa sunulan ürünler tesadüfi olarak kontrol edilmiştir. Uygunsuz bulunan işyerlerinde gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır" diye konuştu. - OSMANİYE

Osmaniye'de yılbaşı öncesi alkol satışı yapan mekanlara denetim

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