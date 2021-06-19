Osmaniye'de yeşil reçeteyle satılan 13 bin 972 hap ele geçirildi
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Osmaniye'de yeşil reçeteyle satılan 13 bin 972 hap ele geçirildi

Osmaniye'de yeşil reçeteyle satılan 13 bin 972 hap ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de çantasında ve evinde yeşil reçeteyle satılan 13 bin 972 hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de çantasında ve evinde yeşil reçeteyle satılan 13 bin 972 hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ikametgahında yeşil reçeteyle satılan ilaç bulunduğu iddia edilen A.O.E'nin evini aradı.

A.O.E'nin evinde ve el çantasında yeşil reçeteyle satılan 13 bin 972 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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