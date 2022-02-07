Osmaniye'de yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı

AA, Ümit Kahrıman - Güncel
 - Güncelleme:
Osmaniye'de yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı

Osmaniye'de, acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın ilk dozları yapıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, acil kullanım onayı verilen yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın ilk dozları yapıldı.

Osmaniye Devlet Hastanesindeki aşı merkezinde, TURKOVAC aşısının da uygulanmasına başlandı.

İlk etapta 3 bin doz aşının geldiği kentte, ilk aşıyı hastaneyi ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz yaptırdı.

Yılmaz, gazetecilere, yerli aşı sayesinde Kovid-19 ile daha güçlü mücadele edildiğini belirterek, "Yerli aşımızla daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Ziyaretlerimiz esnasında sohbet ettiğimiz vatandaşlarımızdan, yerli aşı TURKOVAC'ı beklediklerini söyleyenler oldu. Böylece bekleyenler için de aşımız gelmiş oldu." dedi.

Virüsle etkin mücadele için herkesi aşı olmaya davet ettiğini söyleyen Yılmaz, yerli aşı çalışmalarının hayırlı olmasını diledi.

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, TURKOVAC, 112, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title