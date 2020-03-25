Osmaniye'de yerel gazeteler sırayla yayımlanacak Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Başkanı Ali Cihangir, Basın İlan Kurumu'nun (BİK) tavsiye kararları kapsamında, kentte günlük yerel gazetelerin sırayla yayımlanacağını belirtti.

Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Başkanı Ali Cihangir, Basın İlan Kurumu'nun (BİK) tavsiye kararları kapsamında, kentte günlük yerel gazetelerin sırayla yayımlanacağını belirtti.

Cihangir, yaptığı açıklamada, kent merkezinde yayın yapan 9 günlük yerel gazete bulunduğunu, alınan kararla her gün 3'ünün Valilik onayıyla sırayla yayım yapacağını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının basın sektörünü de etkilediğini belirten Cihangir, BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'a aldığı tavsiye kararı dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA