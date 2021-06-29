Osmaniye'de yaz spor okulları eğitime başladı
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Osmaniye'de yaz spor okulları eğitime başladı

Osmaniye'de yaz spor okulları eğitime başladı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yaz spor okulları törenle eğitime başladı.

Osmaniye Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde yaz spor okulları törenle eğitime başladı.

Tosyalı Spor Kompleksinde düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Loğoğlu, yaz spor okulunda 22 branşta 47 antrenörün eğitim vereceğini söyledi.

Spor tesislerinde gençlere bilinçli spor yaptırarak yaz tatilini en şekilde değerlendirmelerine katkı sağlamak istediklerini ifade eden Loğoğlu, şunları söyledi:

"Sporun 7'den 70'e toplumun tüm katmanlarına yaygınlaştırılmasını sağlayarak, gençleri kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, yetenekli, başarılı ve gelecek vadeden sporcuları tespiti ve seçilmesi yönünde çalışmalar yapmaktayız. 5-18 yaş aralığında sporcu öğrencilerimizin kayıtları devam etmektedir. Antrenörlerimize ve sporcularımıza başarılı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum."

Törene katılan Vali Erdinç Yılmaz, sporcularla bir süre sohbet ederek başarı diledi.

Törende tekvando ve kick boks gösterileri sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
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