Osmaniye'de yaylalarda kar temizleme çalışmaları sürüyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Belediyesi, yüksek rakımlı yaylalarda yol açma ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Kadir Kara, yazılı açıklamasında, Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinin, Zorkun ve diğer yaylalarda kar temizleme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Vatandaşları, yaylalara çıkarken kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyaran Kara, "Osmaniye'mizde son yılların en şiddetli kar yağışını yaşadık. Belediye ekiplerimiz Zorkun merkez ve diğer yayla yollarında yol açma ve kar temizleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yaylalarımıza araçları ile çıkacak vatandaşlarımızın buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları ve uyarıları dikkate almaları hayati öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.